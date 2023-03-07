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Пасынков Яков Семенов

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Место рождения

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Пасынков Семен Дмитриев

Мать: не указана

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Орина Яковлева

Мать ребёнка: Пасынкова Офимья Карпова

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Офимья Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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