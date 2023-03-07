Пасынков Яков Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Пасынков Семен Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Орина Яковлева
Мать ребёнка: Пасынкова Офимья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Офимья Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762