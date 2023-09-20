Екатерина I
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1684
Дата смерти17.05.1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр I
Рождение ребёнка
28.02.1690
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петр I
Рождение ребёнка
27.01.1708
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр I
Рождение ребёнка
29.12.1709
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Петр I
Смерть
17.05.1727