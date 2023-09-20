Екатерина I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина I

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1684

Дата смерти

17.05.1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1672 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр I

Рождение ребёнка
28.02.1690

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петр I

Рождение ребёнка
27.01.1708

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр I

Рождение ребёнка
29.12.1709

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Петр I

Смерть
17.05.1727

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