Ивженко-Ивкина Мария Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивкин Иван Романыч

Мать: Ивкина Анна(Ганна)

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ивженко Павел Владимирович

Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ивженко Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Ивженко Петр Владимирович

Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ивженко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ивженко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич

Смерть
?.09.1989

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