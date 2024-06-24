Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивкин Иван Романыч
Мать: Ивкина Анна(Ганна)
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ивженко Павел Владимирович
Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ивженко Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Ивженко Петр Владимирович
Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ивженко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ивженко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ивженко Владимир Ильич
Смерть
?.09.1989