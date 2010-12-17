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Лыюров Анатолий Васильевич

Место рождения

Сёйты, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

06.10.1929

Дата смерти

17.12.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сёйты, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.2010
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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