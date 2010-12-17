Лыюров Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1929
Дата смерти17.12.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.2010