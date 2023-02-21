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Скоркин Владимир Николаевич
Скоркин Владимир Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1966
Пол
Мужской
Отец
Скоркин Николай
Мать
Скоркина (Братских) Светлана Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1966
Отец:
Скоркин Николай
Мать:
Скоркина Светлана Алексеевна
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