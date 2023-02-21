Скоркин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоркин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1966

Отец: Скоркин Николай

Мать: Скоркина Светлана Алексеевна

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