Лобышов Мирон Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобышов Мирон Константинов

Лобышов Мирон Константинов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лобышов Константин Петров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Фекла Миронова

Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лобышов Степан Миронов

Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лобышов Прохор Миронов

Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобышова Анисья Михайлова

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close