Лобышов Мирон Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Лобышов Константин Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Фекла Миронова
Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Лобышова Анисья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849