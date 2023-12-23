Лычагин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1892
Дочь: Лычагина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно