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Лычагин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лычагин Яков Михайлович

Мать: Лычагина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лычагин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: Лычагина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лычагин Семен Иванович

Мать ребёнка: Лычагина Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лычагина Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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