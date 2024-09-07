Бугаева (Донец) Анна Степановна
Место рожденияИрбейский район, Красноярский край
Дата рождения24.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаев Анатолий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаев Анатолий Георгиевич
Смерть
Неизвестно