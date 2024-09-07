Бугаева (Донец) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Донец) Анна Степановна

Место рождения

Ирбейский район, Красноярский край

Дата рождения

24.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Анатолий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
?.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Анатолий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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