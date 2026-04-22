Родионова Екатерина Сергеевна
женский, родилась 21.02.1900, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецРодионов Сергей Константинович22.06.1859 г.р.
МатьРодионова (Шаховская) Софья Николаевна22.08.1861 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000332/00000065.jpg Церковь Девяти мучеников близ Пресни