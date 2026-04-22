Родионова Екатерина Сергеевна 21.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионова Екатерина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.02.1900, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Родионов Сергей Константинович22.06.1859 г.р.
Мать
Родионова (Шаховская) Софья Николаевна22.08.1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900

Отец: Родионов Сергей Константинович

Мать: Родионова (Шаховская) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0776-000332/00000065.jpg Церковь Девяти мучеников близ Пресни

Смерть
Неизвестно

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