Виноградов Сергей Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Сергей Арсеньевич

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.07.1869

Дата смерти

05.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1869
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1880 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.02.1938
г. Рига, Латвия
Место жительства
По 1938
г. Рига, Латвия
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