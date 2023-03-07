Виноградов Сергей Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1869
Дата смерти05.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1880 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.02.1938
г. Рига, Латвия
Место жительства
По 1938
г. Рига, Латвия