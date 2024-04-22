Карташов Иван Филипович
Место рождения
Дата рожденияС 1800 по 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1802 ст.
Согласно ИВ 1802 года -3 года Согласно РС 1811 года -9 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430 Согласно РС1834 года -31 год
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Согласно ревизии 1834 года - 4 года
Военная служба
Около 1835 ст.
Согласно ревизии 1850 года отдан в рекруты в 1835 году
Смерть
Неизвестно