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Карташов Иван Филипович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

С 1800 по 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1802 ст.

Отец: Карташов Филип Алексеевич

Мать: Карташова Гликерия Степанова

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -3 года Согласно РС 1811 года -9 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430 Согласно РС1834 года -31 год
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Карташов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1834 года - 4 года
Военная служба
Около 1835 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1850 года отдан в рекруты в 1835 году
Смерть
Неизвестно
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