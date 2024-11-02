Соколова Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
?.03.1907
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Смерть
Неизвестно