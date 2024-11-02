Соколова Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Петр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Соколов Ирина Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Соколов Петр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Василий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1907

Сын: Соколов Яков Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

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