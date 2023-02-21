Капылов Осип Анофриевич
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рожденияМежду 1781 и 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Между 1781 и 1782
Отец: Капылов Анофрий Никитич
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
С 1801 по 1810
Жена: Капылова Акулина
Рождение ребёнка
1811 или 1812
Дочь: Домна Осиповна
Мать ребёнка: Капылова Акулина
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: Капылова Акулина
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
До 1834
Жена: Капылова Аксинья
Смерть
Неизвестно