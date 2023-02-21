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Капылов Осип Анофриевич

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Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

Между 1781 и 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782

Отец: Капылов Анофрий Никитич

Мать: Капылова Фекла Васильевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
С 1801 по 1810

Жена: Капылова Акулина

Рождение ребёнка
1811 или 1812

Дочь: Домна Осиповна

Мать ребёнка: Капылова Акулина

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Осиповна

Мать ребёнка: Капылова Акулина

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
До 1834

Жена: Капылова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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