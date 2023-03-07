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Лоскутов Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1870 ст.

Отец: Лоскутов Афанасий Никитович

Мать: Лоскутова Екатерина Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
19.01.1901 ст.

Жена: Сучкова Екатерина Павловна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: Личный почётный гражаданин Михаил Алексеевич Орлов и Хатунской волости села Михайловского крестьянин Павел Семёнович Петров; по невесте: Хатунской волости деревни Глотаево крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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