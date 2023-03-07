Лоскутов Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Бракосочетание
19.01.1901 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: Личный почётный гражаданин Михаил Алексеевич Орлов и Хатунской волости села Михайловского крестьянин Павел Семёнович Петров; по невесте: Хатунской волости деревни Глотаево крес... Показать все
Смерть
Неизвестно