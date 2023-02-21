Клюева Анастасия Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анастасия Вас.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Клюев Василий

Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович

Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Клюев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович

Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Ефим Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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