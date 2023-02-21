Клюева Анастасия Вас.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Клюев Василий
Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
10.11.1927
Сын: Клюев Иван Ефимович
Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович
Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Клюев Ефим Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно