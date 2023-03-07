Сентемов Купреян Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Федосья Купреянова
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Сентемов Никифор (Иванов)
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Сентемов Лазарь Купреянов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750