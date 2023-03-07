Сентемов Купреян Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Купреян Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Федосья Купреянова

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Сентемов Иван Купреянов

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Сентемов Никифор (Иванов)

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Федорова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Сентемов Лазарь Купреянов

Мать ребёнка: не указана

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Федосья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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