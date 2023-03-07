Максим Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Харлампиевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

С 1708 по 1718

Дата смерти

Между 1743 и 1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Жена

С 1703 по 1713 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1708 по 1718

Отец: Харлам Кондратьев

Мать: Наталья

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
С 1726 по 1736 ст.

Жена: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Гаврила Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г. : 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5
Рождение ребёнка
1743 или 1744 ст.

Сын: Семён Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г.: 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5 3332 Семион 1,5
Смерть
Между 1743 и 1745 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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