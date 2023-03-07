Максим Харлампиевич
Место рождения
Дата рожденияС 1708 по 1718
Дата смертиМежду 1743 и 1745 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1708 по 1718
Отец: Харлам Кондратьев
Мать: Наталья
Бракосочетание
С 1726 по 1736 ст.
Жена: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Гаврила Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г. : 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5
Рождение ребёнка
1743 или 1744 ст.
Сын: Семён Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г.: 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5 3332 Семион 1,5
Смерть
Между 1743 и 1745 ст.