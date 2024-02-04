Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

10.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Михаил

Мать: Фаина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1946

Дочь: Хубецова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
05.11.1947

Муж: Васильев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1948

Сын: Васильев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
22.05.1968

Муж: Васильев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.07.1977
Москва, город федерального значения Москва

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