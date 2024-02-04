Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти10.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1946
Дочь: Хубецова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
05.11.1947
Рождение ребёнка
10.12.1948
Сын: Васильев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Развод
22.05.1968
Смерть
10.07.1977