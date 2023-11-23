(Моисеева) Татьяна Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Варфоломей
Мать: Моисеева Ганна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
работала с довоенного времени
Смерть
Неизвестно