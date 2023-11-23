(Моисеева) Татьяна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Моисеева) Татьяна Варфоломеевна

(Моисеева) Татьяна Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Варфоломей

Мать: Моисеева Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
работала с довоенного времени
Смерть
Неизвестно

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