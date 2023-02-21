Мальгина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932

Отец: Андроник Иван

Мать: Андроник София

Рождение ребёнка
09.08.1977

Дочь: Ратушная Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
22.10.?

Сын: Мальгин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипий Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сластен Ритта Владимировна

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович

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