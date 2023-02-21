Мальгина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1932
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932
Отец: Андроник Иван
Мать: Андроник София
Рождение ребёнка
09.08.1977
Дочь: Ратушная Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
22.10.?
Сын: Мальгин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипий Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сластен Ритта Владимировна
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Мальгин Владимир Владимирович