(Щербакова) ((Щербакова)) Аксинья Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербакова) ((Щербакова)) Аксинья Панфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Щербаков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Щербаков Антон Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Щербаков Егор Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Щербаков Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1830

Сын: Щербаков Осип Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1832

Сын: Щербаков Герасим Андреевич

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1833

Дочь: Максакова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (щербаков) Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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