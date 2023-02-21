(Щербакова) ((Щербакова)) Аксинья Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Щербаков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Щербаков Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
28.03.1830
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
26.02.1832
Сын: Щербаков Герасим Андреевич
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
06.03.1833
Дочь: Максакова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: (щербаков) Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно