Обухова Анна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Анна Денисова

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Место рождения

поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья Харитонова

Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Обухов Назар Харитонов

Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Емельян Харитонов

Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Харитон Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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