Обухова Анна Денисова
Место рожденияпоч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья Харитонова
Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Обухов Харитон Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762