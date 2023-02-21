Удалова (Байкова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Байкова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1912

Отец: Байков Дмитрий

Мать: Байкова Анна

Рождение ребёнка
14.03.1934

Сын: Удалов Александр Петрович

Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.12.1934

Сын: Удалов Николай Петрович

Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Удалов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Удалов Виталий Петрович

Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич

Рождение ребёнка
09.08.1951

Дочь: Коршунова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич

Смерть
Неизвестно
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