Удалова (Байкова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1912
Отец: Байков Дмитрий
Мать: Байкова Анна
Рождение ребёнка
14.03.1934
Сын: Удалов Александр Петрович
Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.12.1934
Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич
Рождение ребёнка
07.11.1940
Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич
Рождение ребёнка
09.08.1951
Дочь: Коршунова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Удалов Петр Никитич
Смерть
Неизвестно