(Демина) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1912
Дата смерти18.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912
Отец: Демин Павел Игнатьевич
Мать: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Брашкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1982