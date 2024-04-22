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(Демина) Анастасия Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1912

Дата смерти

18.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912

Отец: Демин Павел Игнатьевич

Мать: Матрена Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Брашкин Иван Андреевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брашкин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1982
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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