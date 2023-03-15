Кротова (Мамаева) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Мамаева) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кротов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
25.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кротов Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Игорь Викторович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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