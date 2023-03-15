Кротова (Мамаева) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кротов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
25.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кротов Игорь Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область