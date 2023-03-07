Останин Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти08.01.1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Останин Егор Осипов
Мать: Останина Фекла Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евфросинья Иванова
Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Елена Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1797 ст.
поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя