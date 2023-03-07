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Останин Иван Егоров

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Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

08.01.1797 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Останин Егор Осипов

Мать: Останина Фекла Давыдова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евфросинья Иванова

Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Останин Артемий Иванов

Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Останин Моисей Иванов

Мать ребёнка: Останина Елена Ефимова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Елена Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.01.1797 ст.
поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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