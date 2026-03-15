Мордвинов (Мордвинов) Василий Тихонович 1735 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинов (Мордвинов) Василий Тихонович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1735 ст., Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Мордвинов Тихон Владимирович1717 г.р.
Супруги
Мордвинова Ирина СеменовнаНеизвестно г.р.
Дети
Мордвинов (Мордвинов) Дмитрий Васильевич1758 ст. г.р.
Мордвинов Лукьян Васильевич1768 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: Мордвинов Тихон Владимирович

Мать: не указана

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Мордвинов (Мордвинов) Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Семеновна

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мордвинов Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Семеновна

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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