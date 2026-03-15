Мордвинов (Мордвинов) Василий Тихонович
мужской, родился 1735 ст., Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецМордвинов Тихон Владимирович1717 г.р.
Супруги
Мордвинова Ирина СеменовнаНеизвестно г.р.
Дети
Мордвинов (Мордвинов) Дмитрий Васильевич1758 ст. г.р.
Мордвинов Лукьян Васильевич1768 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: Мордвинов Тихон Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Мордвинов (Мордвинов) Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мордвинов Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно