Журавлева (Зыбина) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Зыбина) Татьяна Борисовна

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Место рождения

деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР

Дата рождения

28.08.1919

Дата смерти

25.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919

Отец: Зыбин Борис Александрович

Мать: Зыбина Наталья Петровна

деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1940

Сын: Журавлев Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Журавлев Леонид Никитич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Леонид Никитич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.12.2002
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