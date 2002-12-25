Журавлева (Зыбина) Татьяна Борисовна
Место рождениядеревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Дата рождения28.08.1919
Дата смерти25.12.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919
Отец: Зыбин Борис Александрович
Мать: Зыбина Наталья Петровна
деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1940
Сын: Журавлев Игорь Леонидович
Отец ребёнка: Журавлев Леонид Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.2002