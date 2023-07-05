Обухов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1874
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1874
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Обухов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1947
Саратов, город Саратов, Саратовская область