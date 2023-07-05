Обухов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1874

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1874

Отец: Обухов Михаил Степанович

Мать: Обухова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Обухов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Обухов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Обухова Вера Вячеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1947
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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