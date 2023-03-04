Орлова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Орлов Козма Афанасьевич

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Орлов Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Лукерия Афанасьевна

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Овдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Афанасий Григорьевич

Смерть
После 1710
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