Орлова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Лукерия Афанасьевна
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Овдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710