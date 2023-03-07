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Устин Терентьев

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Жена

Около 1863 г.р.
Около 1885 г.р.

Дети

Около 1886 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.

Отец: Васильев Терентий Семёнов

Мать: Лукия Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.01.1869 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: починка Макарова крестьянин Косма Кириллов Усов и починка Валадор-Докьи новокрещанина из вотяков Феодота Алексеева дочь девица Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Назар Устинов

Мать ребёнка: Параскева Кондратьева

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Между 1886 и 1887

Жена: Параскева Кондратьева

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
в исповедных ведомостях за 1886 ещё не женат, в 1887 есть жена
Бракосочетание
26.01.1907 ст.

Жена: Темешева Елена внебрачная

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Гавриил Григорьев и Николай Терентьев; по невесте: кр-не из вотяков деревни Возектал-Можги Феодор Алексеев и деревни Большой Докьи Феодор Р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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