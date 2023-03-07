Устин Терентьев
Место рождения
Дата рождения01.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.
Отец: Васильев Терентий Семёнов
Мать: Лукия Иванова
Крещение
02.01.1869 ст.
Восприемники: починка Макарова крестьянин Косма Кириллов Усов и починка Валадор-Докьи новокрещанина из вотяков Феодота Алексеева дочь девица Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Назар Устинов
Мать ребёнка: Параскева Кондратьева
Бракосочетание
Между 1886 и 1887
Жена: Параскева Кондратьева
в исповедных ведомостях за 1886 ещё не женат, в 1887 есть жена
Бракосочетание
26.01.1907 ст.
поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Гавриил Григорьев и Николай Терентьев; по невесте: кр-не из вотяков деревни Возектал-Можги Феодор Алексеев и деревни Большой Докьи Феодор Р... Показать все
Смерть
Неизвестно