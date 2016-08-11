Николаева (Каган) Майя Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Каган) Майя Ильинична

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

28.02.1935

Дата смерти

11.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: Каган Илья Моисеевич

Мать: Каган Полина Лазаревна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Николаева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Николаев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Николаев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Николаев Евгений Иванович

Смерть
11.08.2016
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