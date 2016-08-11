Николаева (Каган) Майя Ильинична
Место рождения
Дата рождения28.02.1935
Дата смерти11.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Отец: Каган Илья Моисеевич
Мать: Каган Полина Лазаревна
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Николаева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Николаев Евгений Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1963
Сын: Николаев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Николаев Евгений Иванович
Смерть
11.08.2016