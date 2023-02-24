Софьина Валерия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина Валерия Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софьин Валерий Вячеславович

Мать: Мингафина - Захарова Гузель Жеудетовна

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