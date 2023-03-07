Ахматова (Горенко) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

26.03.1889

Дата смерти

05.03.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Место жительства
С 1889 по 1890
Одесса, Одеська область
Место жительства
С 1890 по 1905
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1905 по 1911
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1911 по 1912
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1912 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1944
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1944 по 1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.03.1966
Домодедово, Домодедово, Московская область
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