Ахматова (Горенко) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1889
Дата смерти05.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889 по 1890
Место жительства
С 1890 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1911
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1911 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1944 по 1966
Смерть
05.03.1966
Домодедово, Домодедово, Московская область