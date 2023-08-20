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- Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: - Мария Панкратовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: - Мария Панкратовна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-42 стр.172-173 (Рождение №-62ж)
Рождение ребёнка
18.02.1902 ст.

Сын: Николай Фёдорович

Мать ребёнка: - Мария Панкратовна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.107-108 (Рождение №-17м)
Смерть
Неизвестно
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