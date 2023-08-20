- Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1898 ст.
Жена: - Мария Панкратовна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: - Мария Панкратовна
МК 56-13-42 стр.172-173 (Рождение №-62ж)
Рождение ребёнка
18.02.1902 ст.
Сын: Николай Фёдорович
Мать ребёнка: - Мария Панкратовна
МК 56-13-43 стр.107-108 (Рождение №-17м)
Смерть
Неизвестно