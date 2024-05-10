Демчинский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | https://otkudarodom.ua/ru/demchinskiy-nikolay-petrovich | 1. Жена бывшаго штабс-капитана, ныне лишённаго всех прав состояния и сосланнаго ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/?t=63888&st=0 | 1822 г.р., сын Петра Львовича Демчинского. По окончании курса наук в Павловском Кадетском корпусе, произведен... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Восприемник
25.09.1849 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Енегриан Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно