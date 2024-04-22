Булыгин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгин Сергей Иванович

Место рождения

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.06.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

1905 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1875 ст.

Отец: Булыгин Иван Васильевич

Мать: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Жена: Булыгина Пелагея Павлова

По жениху: деревни Ликина крестьяне: Григорий Васильев и Александр Васильев Булыгины, по невесте: деревни Марушкина крестьянинъ Василий Ааронов Седов и Подольского уезда, Десенской волости, деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рязанской губернии, Скопинского уезда, Козинской волости деревни Гремячки крестьянин Константин Федотов Брычев и деревни Ликина крестьянская девица Ефросиния Матвеева Гусева ЦГА Москвы, фонд №203, опи... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.

Сын: Булыгин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Ликина крестьянин Илия Иванов Булыгин и той же деревни крестьянина Степана Иванова Бульгина жена Мария Алексеева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3821, стр. 316
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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