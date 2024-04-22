Булыгин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.06.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1875 ст.
Бракосочетание
09.02.1900 ст.
Жена: Булыгина Пелагея Павлова
По жениху: деревни Ликина крестьяне: Григорий Васильев и Александр Васильев Булыгины, по невесте: деревни Марушкина крестьянинъ Василий Ааронов Седов и Подольского уезда, Десенской волости, деревни Ма... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова
Рязанской губернии, Скопинского уезда, Козинской волости деревни Гремячки крестьянин Константин Федотов Брычев и деревни Ликина крестьянская девица Ефросиния Матвеева Гусева ЦГА Москвы, фонд №203, опи... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Пелагея Павлова
Деревни Ликина крестьянин Илия Иванов Булыгин и той же деревни крестьянина Степана Иванова Бульгина жена Мария Алексеева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3821, стр. 316
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.
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Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.
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Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.
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Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.
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Смерть
Неизвестно