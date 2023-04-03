Власов Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиМежду 1723 и 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Власов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Власов Лазарь
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Лучки, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Между 1723 и 1748