Власов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Между 1723 и 1748

Пол

Мужской

Отец

До 1642 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1668 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Власов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Власов Лазарь

Мать ребёнка: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Лучки, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Между 1723 и 1748
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