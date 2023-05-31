Босый Марк Лукианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти16.05.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Босый Лукиан Матфеев
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лазорова
Рождение ребёнка
21.12.1849
Сын: Босый Петр Марков
Мать ребёнка: Анна Лазорова
Рождение ребёнка
01.08.1850
Сын: Босый Назарий (Елиазар) Марков
Мать ребёнка: Анна Лазорова
Рождение ребёнка
28.06.1858
Дочь: Крот (Босая) Евфросиния Маркова
Мать ребёнка: Анна Лазорова
Смерть
16.05.1910 ст.