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Босый Марк Лукианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

16.05.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Босый Лукиан Матфеев

Мать: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лазорова

Рождение ребёнка
21.12.1849

Сын: Босый Петр Марков

Мать ребёнка: Анна Лазорова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.08.1850

Сын: Босый Назарий (Елиазар) Марков

Мать ребёнка: Анна Лазорова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.06.1858

Дочь: Крот (Босая) Евфросиния Маркова

Мать ребёнка: Анна Лазорова

Михайловка, Черкаська область
Смерть
16.05.1910 ст.
Михайловка, Черкаська область

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