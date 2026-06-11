Каменюка Данил Антонов
мужской, родился 17.12.1743
умер Неизвестно
ОтецКаменюка Антон Данилов1702 г.р.
Супруги
Каменюка Мария Сидорова1752 г.р.
Дети
Каменюка Филип Данилов1767 г.р.
Каменюка Николай Данилов1769 г.р.Показать еще 7
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1743
Отец: Каменюка Антон Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Каменюка) Матрена Данилова
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Каменюка) Агриппина Данилова
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Каменюка) Ефимия Данилова
Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова
Смерть
Неизвестно