Каменюка Данил Антонов 17.12.1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Каменюка Данил Антонов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 17.12.1743

умер Неизвестно

Отец
Каменюка Антон Данилов1702 г.р.
Супруги
Каменюка Мария Сидорова1752 г.р.
Дети
Каменюка Филип Данилов1767 г.р.
Каменюка Николай Данилов1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1743

Отец: Каменюка Антон Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Каменюка Филип Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Каменюка Николай Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Каменюка) Матрена Данилова

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Каменюка Филип Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Каменюка Кондрат Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Каменюка Трофим Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Каменюка Тимофей Данилов

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Каменюка) Агриппина Данилова

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Каменюка) Ефимия Данилова

Мать ребёнка: Каменюка Мария Сидорова

Смерть
Неизвестно

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