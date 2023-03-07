Воробьёва Паничкина Светлана Валентиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Паничкин Валентин
Мать: Паничкина Валентина
Родом из деревни Листвиги Большеуковского района. В браке жила в с. Уралы, в разводе переехала в с. Большие Уки и живёт там по сей день.
Рождение ребёнка
23.08.1987
Дочь: Макарова Воробьева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Воробьев Александр Викторович
Рождение ребёнка
12.11.1989
Сын: Воробьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Воробьев Александр Викторович
Уралы, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно