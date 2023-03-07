Воробьёва Паничкина Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Паничкина Светлана Валентиновна

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Место рождения

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паничкин Валентин

Мать: Паничкина Валентина

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Родом из деревни Листвиги Большеуковского района. В браке жила в с. Уралы, в разводе переехала в с. Большие Уки и живёт там по сей день.
Рождение ребёнка
23.08.1987

Дочь: Макарова Воробьева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр Викторович

Рождение ребёнка
12.11.1989

Сын: Воробьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Викторович

Уралы, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Александр Викторович

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