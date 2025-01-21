Сухопаров Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1937
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухопарова (Шляхова) Галина Ивановна
Киргизская ССР, г Талас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухопарова (Шляхова) Галина Ивановна
Киргизская ССР, г Талас
Смерть
2004