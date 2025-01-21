Сухопаров Анатолий Борисович 19.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухопаров Анатолий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1937

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова (Шляхова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова (Шляхова) Галина Ивановна

Киргизская ССР, г Талас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова (Шляхова) Галина Ивановна

Киргизская ССР, г Талас
Смерть
2004

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