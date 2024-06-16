Рождественская Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Рождественский Пётр
Мать: не указана
Образование
?.06.1894
Псковское епархиальное женское училище.
Работа или профессия
20.10.1895
Учительница сначала в церковно-приходской школе - до 12 февраля 1898 года, потом в земской школе.
Награда
25.06.1897
Благодарность Псковского епархиального училищного совета за особо усердные и усиленные труды по обучению детей.
Работа или профессия
1913
Турово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Учительница земской школы
Смерть
Неизвестно