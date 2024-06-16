Рождественская Мария Петровна Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рождественская Мария Петровна

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Рождественский Пётр

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Образование
?.06.1894
Псков, город Псков, Псковская область
Псковское епархиальное женское училище.
Работа или профессия
20.10.1895
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Учительница сначала в церковно-приходской школе - до 12 февраля 1898 года, потом в земской школе.
Награда
25.06.1897
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Благодарность Псковского епархиального училищного совета за особо усердные и усиленные труды по обучению детей.
Работа или профессия
1913
Турово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Учительница земской школы
Смерть
Неизвестно

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