Груздев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1970
Дата смерти10.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1970
Отец: Груздев Николай Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2001
Москва, город федерального значения Москва