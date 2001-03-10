Груздев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.11.1970

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1970

Отец: Груздев Николай Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2001
Москва, город федерального значения Москва
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