Никифоров Федор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Никифорова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Никифоров Павел Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Никифоров Михаил Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно