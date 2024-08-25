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Никифоров Федор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Никифоров Афанасий Куприянович

Мать: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Никифорова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Никифоров Павел Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Никифоров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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