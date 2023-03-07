Поздний Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1903 ст.
Дата смерти08.02.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
05.12.1903 ст.
Отец: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
07.12.1903 ст.
Восприемники: Василий Фомич Лещенко и Екатерина Ивановна Калинченкова
Смерть
08.02.1905 ст.
1 год. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
09.02.1905 ст.