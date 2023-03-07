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Поздний Николай Яковлевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.12.1903 ст.

Дата смерти

08.02.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1903 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
07.12.1903 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Василий Фомич Лещенко и Екатерина Ивановна Калинченкова
Смерть
08.02.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
1 год. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
09.02.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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