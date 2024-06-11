Тайшина Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайшина Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1893

Дата смерти

?.10.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Филипп

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайшин Платон Фёдорович

Рождение ребёнка
19.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тайшин Платон Фёдорович

Смерть
?.10.1969

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