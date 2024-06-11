Тайшина Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1893
Дата смерти?.10.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Филипп
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тайшин Платон Фёдорович
Смерть
?.10.1969