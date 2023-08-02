Дмитриев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Дмитриев Дмитрий
Мать: Дмитриева ?
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Булкина Дарья
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
Светловодск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.07.1916
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна
Смерть
?.10.1941