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Дмитриев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дмитриев Дмитрий

Мать: Дмитриева ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Павел Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Булкина Дарья

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дмитриев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитриев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

Светловодск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Дмитриев Иван Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

д. Ермолино, Карамышевский р-н, Псковская обл.,Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Дмитриева Клавдия Васильевна

Смерть
?.10.1941
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