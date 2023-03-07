Вилявина (Максимова) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Максимова) Мария Назаровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.01.1837 ст.

Муж: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 30 лет 3 брак Невеста: умершего крестьянина Назара Максимова дочь девица Марья Назаровна - 21 год Поручители: брат родной жениха Андрей Вилявин и крестный... Показать все
Смерть
Неизвестно
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