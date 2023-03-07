Вилявина (Максимова) Мария Назаровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1837 ст.
Жених: крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 30 лет 3 брак Невеста: умершего крестьянина Назара Максимова дочь девица Марья Назаровна - 21 год Поручители: брат родной жениха Андрей Вилявин и крестный... Показать все
Смерть
Неизвестно