Бобрикова (Симукова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти18.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.25
Сын: Бобриков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
16.02.1928
Сын: Бобриков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович
Смерть
18.09.1978
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область