Бобрикова (Симукова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрикова (Симукова) Анна Никифоровна

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Место рождения

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

18.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.25

Сын: Бобриков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1922

Муж: Бобриков Михаил Иванович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Бобриков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
18.09.1978
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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